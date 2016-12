Tennis, Roland Garros: Nadal batte Djokovic e va in finale, dove affronterà il connazionale Ferrer

Il dominio di Rafael Nadal al Roland Garros continua: batte Djokovic in una partita che resterà nella storia del tennis per 6-4 3-6 6-1 6-7 9-7 e raggiunge l'ottava finale in nove partecipazioni al torneo parigino. Il serbo, avanti di un break nel quinto set, non ha saputo sfruttare l'occasione favorevole. In finale sarà derby spagnolo con David Ferrer, testa di serie numero 4, che ha sconfitto il francese Jo-Wilfried Tsonga per 6-1, 7-6, 6-2.

La partita che tutti aspettavano al Roland Garros non ha tradito le aspettative. Gli spettatori del Philippe Chatrier per molti anni avranno in mente la semifinale tra Rafa Nadal e Novak Djokovic, destinata di diritto a entrare nella storia del tennis. Si sono affrontati i due migliori atleti del circuito e il naturale epilogo è stato un quinto set tiratissimo ed emozionante (il più lungo di sempre di una semifinale nell'era Open) nel quale ha prevalso il maiorchino per 9-7 dopo che il serbo era stato avanti di un break fino al 4-2. Sfuma ancora una volta, quindi, il sogno di Djokovic di vincere il Roland Garros, unico torneo dello Slam che manca alla sua collezione.

Il primo set comincia con Nole alla battuta. I turni di battuta si susseguono senza palle break fino al 3-3, poi al settimo game alla terza opportunità, grazie a un dritto lungo di Nole, Nadal strappa il servizio aggiudicandosi il gioco che risulterà decisivo. Djokovic non riesce a recuperare e il parziale si chiude sul 6-4.

Nel secondo set Nadal sale di livello e allo stesso tempo il numero uno del mondo sembra accusare un calo psicologico. Il maiorchino, brekka nuovamente l'avversario e sembra incanalare in modo decisivo l'andamento del set e dell'incontro. Ma proprio quando è alle strette, Djokovic tira fuori l'orgoglio che lo contraddistingue e sotto 3-2 brekka per due volte lo spagnolo, vince quattro game di fila e si aggiudica il secondo set 6-3.

Il terzo parziale è il meno combattuto: una chiamata sbagliata dell'arbitro regala in apertura il break a Nadal che si invola sul 5-0 per poi vincere 6-1 in appena 38 minuti di gioco approfittando di un Djokovic che sembra subire un calo fisico.

Nel quarto ricominciano i massacranti scambi da fondo col serbo in pressione e Nadal che recupera qualsiasi tipo di palla rispedendo al mittente ogni tentativo di sfondare la resistenza da fondo campo. Sul 5-5 il maiorchino strappa il servizio all'avversario e si avvia a servire per un match che sembra ormai chiuso. Ma ancora una volta Djokovic dimostra di non essere il numero uno per caso: compie il contro-break e si dà un'ulteriore opportunità di allungare la partita al quinto set conquistando il tie-break. Il serbo lo gioca in maniera pressochè perfetta e vince per 7 a 3. E' solo la seconda volta in assoluto che Nadal viene portato al quinto set a Parigi (nell'impresa era riuscito solo John Isner al primo turno nel torneo del 2011).

L'inerzia passa dalla parte di Nole e il campo dà la conferma di ciò: Nadal nel primo gioco si trova subito sotto 0-40, costretto a salvare tre palle break. Alla terza opportunità Djokovic non fallisce e strappa il servizio, confermato poi nel suo turno di battuta. Il serbo vince agevolmente i suoi game fino al 4-2. Sul 4-3 Nole offre tre palle break a Rafa; la prima la manca lo spagnolo mettendo largo un rovescio, poi Nole ne concede una seconda facendo invasione di campo (clamorosa invasione per aver toccato la rete dopo aver chiuso una volèe alta di dritto), ma alla terza perde la battuta mettendo in rete di rovescio. Nole ha ora la pressione di dover servire sotto nel punteggio per rimanere in partita. Si arriva sul 7-8 senza palle break concesse: Nel sedicesimo gioco, però, Djokovic va sotto 0-40. L'ultmo punto è un gratuito del serbo che chiude un match epico sul 9-7 dopo 4 ore e 37 minuti di battaglia.

Nadal domenica avrà quindi la possibilità di vincere il suo ottavo titolo in terra francese, stabilendo un record per i tornei dello Slam. A impedirglielo sarà il connazionale Ferrer, che al 42° tentativo conquista la prima finale di un torneo dello Slam.