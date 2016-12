Tennis, Roland Garros: Sara Errani travolta da Serena Williams in semifinale

Niente da fare per Sara Errani , che viene travolta in due set da Serena Williams nella semifinale del Roland Garros 2013. L'azzurra cede nettamente: 6-0, 6-1 il punteggio in favore dell'americana in soli 46 minuti di gioco. In finale, la numero uno al mondo affronterà la russa Maria Sharapova , che nell'altra semifinale ha battuto la bielorussa Azarenka dopo tre set (6-1, 2-6, 6-4) e oltre due ore di battaglia.

Il match della Errani, praticamente senza storia, è durato appena 46 minuti. "Oggi sono molto contenta'', ha dichiarato, in francese, Serena Williams, che con quella di oggi è alla sesta vittoria sull'italiana in altrettanti incontri. Contro Sara, finalista l'anno scorso a Parigi (sconfitta dalla Sharapova), la 31enne americana - in un periodo di forma strepitosa anche sulla terra rossa, non la sua superficie preferita - ha conquistato la 30/a vittoria consecutiva. Serena è alla seconda finale nel Roland Garros, dopo quella del 2002, quando si affermò a spese della sorella maggiore Venus.



L'incontro tra la Sharapova e la Azarenka è stato invece interrotto per circa mezz'ora a causa della pioggia, alla fine del secondo set. Sul 5-2 nel terzo set, Masha ha sprecato quattro match point e si è fatta rimontare da Vika fino al 5-4, pagando un po' di deconcentrazione e soprattutto i doppi falli (undici in totale nel corso dell'incontro). L'epilogo al decimo game, con la russa al servizio. Il match si è concluso alla prima palla di battuta sul 40-0, con il 12° ace messo a segno da Masha, oggi uno dei suoi punti forti assieme alla risposta di rovescio.