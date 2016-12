Tennis, Roland Garros: Djokovic sfiderà Nadal in semifinale

Rafa Nadal e Novak Djokovic staccano il pass per le semifinali del Roland Garros dove si affronteranno in quella che molti considerano la finale anticipata del torneo parigino. Il maiorchino ha sconfitto nettamente in tre set lo svizzero Stanislas Wawrinka per 6-2 6-3 6-1 mentre Nole ha battuto con parziali più combattuti ( 6-3 7-6 7-5 ) il tedesco Tommy Haas che lo aveva eliminato nell'ultimo confronto diretto di quest'anno a Miami.

La semifinale che tutti aspettavano si farà: Novak Djokovic e Rafel Nadal non hanno avuto problemi nei rispettivi match e si sfideranno in quella che, salvo sorprese, sarà la finale anticipata del Roland Garros. Lo spagnolo ha sbrigato la formalità Wawrinka in tre facili set per 6-2 6-3 6-1. L'esito era abbastanza scontato alla vigilia se si pensa che nei precedenti nove confronti diretti, lo svizzero non era mai riuscito a strappare nemmeno un set al maiorchino. Avversario più ostico per Djokovic, che ha affrontato Tommy Haas che lo aveva sconfitto nell'ultimo precedente nel torneo Master 1000 di Miami. Il numero uno del mondo, tuttavia, ha mantenuto alta la concentrazione e il livello di gioco per tutta la partita sconfiggendo il tedesco in tre parziali abbastanza combattuti: 6-3 7-6 7-5 il punteggio in favore del serbo che lo proietta in semifinale alla sfida contro Nadal in quella che probabilmente sarà la sfida più importante dell'anno per entrambi.

Nel torneo femminile si sono disputati gli ultimi due quarti di finale. Non ci sono state sorprese con Maria Sharapova che, seppur con fatica, ha sconfitto la serba Jelena Jankovic in tre set. Dopo aver perso nettamente il primo parziale 6-0, la russa ha rimontato aggiudicandosi i successivi due 6-4 6-3. La siberiana potrà così continuare la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Per un posto in finale affronterà Viktoria Azarenka che si è sbarazzata di Maria Kirilenko: 7-6 6-2 il punteggio finale in favore della biellorussa.