Roland Garros: Federer ko contro Tsonga

Si arresta nei quarti di finale la corsa di Roger Federer al Roland Garros. Il tennista elvetico, numero 2 del tabellone, è stato sconfitto in tre set dal francese Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero 6: 7-5, 6-3, 6-3 il punteggio a favore del transalpino al termine di un match dominato e chiuso in meno di due ore. Per Tsonga si tratta della quarta vittoria nei tredici incontri giocati con il campione svizzero, la seconda in un torneo dello Slam dopo quella ottenuta nel 2011 nei quarti di finale di Wimbledon. Federer è apparso irriconoscibile fin dalle prime fasi del match ed è incappato in diversi errori non forzati, soprattutto con il dritto: alla fine della gara saranno 34, contro i 22 del francese. In semifinale Tsonga si troverà davanti lo spagnolo David Ferrer, numero 4 del seeding, che ha liquidato in tre rapidi set il connazionale Tommy Robredo (numero 32) con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-1.