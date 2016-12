Tennis, Roland Garros: Errani conquista la semifinale contro Serena Williams L'azzurra sconfigge la polacca Radwanska per 6-4 7-6

4 giugno 2013

Guarda la fotogallery Continua il sogno di Sara Errani al Roland Garros. L'azzurra, infatti, battendo la polacca Agnieszka Radwanska si è qualificata per le semifinali del torneo parigino. Ottima partita della romagnola che ha sconfitto la testa di serie numero 4 in due set: 6-4 7-6 il punteggio finale in 1h e 53' di gioco. La Errani ora affronterà l'americana Serena Williams, che ha sconfitto la russa Svetlana Kuznetsova, per un posto in finale.

La prima vittoria di Sara Errani contro una top-5 dopo 28 sconfitte le permette di conquistare la semifinale al Roland Garros e la certezza di rimanere al numero cinque del ranking Wta al termine del torneo parigino. La partita con Agnieszka Radwanska si sapeva essere alla portata dell'azzurra nonostante i precedenti non incoraggianti (6 a 1 per la polacca) e Sara non ha tradito le aspettative. Nel primo set è il settimo game a risultare decisivo: dopo aver salvato cinque palle break sul proprio turno di servizio, la Errani brekka l'avversaria e si aggiudica il set 6-4. Fra due giocatrici che non basano il proprio tennis sulla potenza, mantenere il servizio è l'eccezione: lo conferma anche il secondo parziale in cui ci sono ben sette break nei primi nove game giocati. La Errani va a servire per il match sul 5-4 in proprio favore, ma la Radwanska non molla e conquista il break che la riporta in partita. Si arriva al tie-break come logica conclusione di un set equilibrato: l'azzurra ha un primo match point sul 6-5 annullato dalla polacca, ma la Errani converte la seconda opportunità e chiude 8-6 approdando in semifinale dove affronterà Serena Williams, testa di serie numero 1, che ha sconfitto in tre set, in una partita più equilibrata del previsto, la russa Svetlana Kuznetsova.

LA GIOIA DI SARA: "E' FANTASTICO" "E' stata una partita molto lottata, ma ero preparata per affrontare un match del genere". Sara Errani non trattiene la soddisfazione: "L'ultima volta a Istanbul aveva vinto lei, ma dopo tre ore e mezza - dice l'azzurra riferendosi alla polacca - quindi anche oggi ero pronta a un braccio di ferro. Ero preparata sia mentalmente che fisicamente a una battaglia. Le condizioni erano difficili, c'era molto vento e servire contro era davvero complicato. Penso sia stata una bella partita da seguire". Ora testa alla semifinale: "A questo livello in uno Slam ci sta di trovare una giocatrice come lei. Sono contentissima per il mio torneo, non mi aspettavo mai di arrivare in semifinale dopo la finale dello scorso anno. Qui a Parigi difendo tanti punti, c'era molta tensione, per me era una situazione nuova in un torneo così importante e duro. E' fantastico".