Tennis, Roland Garros: Djokovic batte Kohlschreiber e vola ai quarti. Avanti anche Nadal

Novak Djokovic ci mette un set in più del previsto ma alla fine batte il tedesco Philipp Kohlschreiber per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 e stacca il pass per i quarti di del Roland Garros (sedicesimo quarto di finale consecutivo di uno Slam). Ora se la vedrà con un altro tedesco, il 35enne Tommy Haas, che ha sconfitto in tre set Mikhail Youzhny, spazzato via dal campo con un 6-1 6-1 6-3. Ai quarti anche Rafa Nadal: 6.4, 6-1, 6-3 sul giapponese Kei Nishikori.