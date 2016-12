Tennis, Roland Garros: Francesca Schiavone eliminata agli ottavi

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Francesca Schiavone al Roland Garros . La Leonessa, che sulla terra parigina ha vinto nel 2010 ed è stata finalista nel 2011, è stata travolta in due set da Victoria Azarenka : 6-3, 6-0 il punteggio in favore della bielorussa in un'ora e 12 minuti di gioco. Troppo grande il divario con Vika, di dieci anni più giovane e 47 gradini più in alto nel ranking (terza contro 50.ma).

Il risultato del match, durato un'ora e 11 minuti, è forse troppo severo rispetto a quanto mostrato dal gioco in campo. Nel primo set la Schiavone, che sabato al terzo turno aveva liquidato facilmente la francese Marion Bartoli, ha lottato praticamente alla pari fino al 3-3, quando la Azarenka ha accelerato inesorabilmente, inanellando 12 game consecutivi e aggiudicandosi la seconda frazione a zero. Grazie alla maggiore potenza e freschezza atletica, la 23enne di Minsk - finalista il mese scorso a Roma agli Internazionali Bnl d'Italia, sconfitta da Serena Williams, dopo aver eliminato in semifinale Sara Errani - ha così raggiunto per la terza volta, dopo il 2009 e il 2011, i quarti di finale al Roland Garros, unico torneo del Grande Slam di cui le mancano le semifinali. Per l'Italia è comunque ai quarti degli Open de France Sara Errani, che domenica ha battuto la spagnola Carla Suarez Navarro. La 26enne romagnola, numero 5 del tennis mondiale, se la vedrà domani con la polacca Agnieszka Radwanska, n. 4, che ha superato la serba Ana Ivanovic.