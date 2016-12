Tennis, Roland Garros: Schiavone agli ottavi, dominata la Bartoli

Francesca Schiavone conferma il suo torneo di alto profilo qualificandosi agli ottavi di finale del Roland Garros . La Leonessa batte la francese Marion Bartoli , testa di serie numero 13, con una partita perfetta nella quale l'azzurra non lascia mai l'iniziativa all'avversaria e chiude in due set: 6-2 6-1 il punteggio finale in favore della milanese che ora affronterà la testa di serie numero 3 Victoria Azarenka per un posto nei quarti.

Francesca Schiavone raggiunge Sara Errani e Roberta Vinci negli ottavi di finale del Roland Garros. L'azzurra in questa prima settimana sembra essere tornata quella del biennio 2010-2011, anni nei quali vinse il titolo e raggiunse una finale nel torneo parigino. In questo stato di forma, mai mostrato fino a ora in stagione, anche la numero 13 del mondo Marion Bartoli diventa una semplice formalità da sbrigare e archiviare. Solo tre i game concessi da Francesca alla francese per un 6-2 6-1 che non permette repliche neanche al più nazionalista dei transalpini. Nella riedizione della semifinale di due anni fa, troppa è stata la superiorità messa in mostra dalla Schiavone sotto tutti i punti di vista: tecnico, fisico e psichico.

Il match si apre con un break perso dalla Leonessa subito recuperato, sarà l'unico sussulto di una partita a senso unico. La milanese mette in mostra il suo tennis brillante dei giorni migliori fatto di variazioni di ritmo in back e palle corte che mettono in crisi la Bartoli, in evidente difficoltà negli spostamenti. Il primo set finisce 6-2 in appena 39'. Nel secondo parziale il pubblico di casa si aspetta una reazione della tennista transalpina che però non arriva. La Schiavone non ha passaggi a vuoto e a tratti è imbarazzante la facilità con la quale si apre il campo prima di piazzare l'accelerazione decisiva o di chiudere il punto a rete. In un attimo si arriva sul 5-0, poi la Bartoli ha un sussulto d'orgoglio vincendo un game andato ai vantaggi. Ma è solo un'illusione che ritarda l'epilogo: Francesca chiude 6-1 e si proietta agli ottavi in una sfida con la Azarenka che è meno scontata di quanto non dica la classifica.

Dopo essersi qualificate agli ottavi nel singolare, Sara Errani e Roberta Vinci proseguono la loro avventura anche nel torneo di doppio. Le Chichi's hanno battuto la coppia spagnola composta da Dominguez Lino e Muguruza in tre set qualificandosi al secondo turno dove affronteranno le francesi Coin e Parmentier.