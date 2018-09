Tennis, Us Open: la finale è Williams-Osaka

07/09/2018

Saranno Serena Williams e Naomi Osaka a contendersi il titolo femminile degli Us Open nella finale in programma sabato. L'americana ha battuto per 6-3 6-0 la lettone Anastasija Sevastova raggiungendo per la nona volta l'atto conclusivo del torneo di Flushing Meadows. La Osaka si è imposta sull'americana Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4 diventando la prima giapponese a conquistare l'ultimo atto degli Us Open.

Nella notte italiana, sotto il tetto dell'Arthur Ashe Stadium, chiuso per la pioggia battente, la statunitense, numero 26 Wta ma accreditata della 17esima testa di serie, ha liquidato per 6-3 6-0 in 66 minuti la lettone Sevastova, numero 18 Wta e 19esima testa di serie, mentre la giapponese, numero 19 Wta e 20esima testa di serie, si è imposta per 6-2 6-4 sull'altra americana Keys, numero 14 del ranking e del seeding, finalista dodici mesi fa. Per la Williams, che compirà 37 anni il prossimo 26 settembre, sarà la 31esima finale Major in carriera e per la seconda volta nel giro di tre mesi avrà la chance di agguantare il record Slam di Margareth Court (24 trofei). Sarà inoltre la sua nona finale agli Us Open, da lei vinti sei volte (1999, 2002, 2008, 2012-2014) . Per la Osaka, 21 anni il prossimo 16 ottobre, sarà la prima: mai nessuna giapponese nell'Era Open era arrivata così avanti in un Major. "E' incredibile, un anno fa stavo combattendo per la mia vita in ospedale dopo la nascita di mia figlia. Ogni giorno che sono sul campo sono grata di avere l'occasione di giocare questo sport. Non importa quello che succede in ogni partita, mi sento come se già avessi vinto", dice la Williams.