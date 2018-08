Tennis, Us Open: notte amara per Seppi, Lorenzi e Sonego

30/08/2018

Si chiudono al secondo turno gli US Open di Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego. Resta in corsa Fabio Fognini che oggi va a caccia del terzo turno contro l'australiano John Millman. Ha sfiorato il colpaccio Seppi, che nella notte italiana si è arreso solo al quinto set al Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking e del seeding. Il 34enne di Caldaro ha messo alle corde il rivale più giovane di 15 anni, ed è anche stato avanti due set a uno: 6-4 4-6 5-7 7-6 (2) 6-4 dopo tre ore e 47 minuti il punteggio in favore del talentuoso mancino nato a Tel Aviv da genitori canadesi.



Lorenzi ha ceduto all'argentino Guido Pella, numero 66 del ranking mondiale. È finita 7-5 6-0 6-2 per il tennista sudamericano dopo due ore e otto minuti. Sonego, 23enne torinese numero 121 del ranking, ripescato come lucky loser, ha ceduto al russo Karen Khachanov, numero 26 Atp e 27esima testa di serie: 7-5 6-3 6-3. Fognini troverà dall'altra parte della rete l'australiano John Millman, numero 55 Atp.