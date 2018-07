Tennis, trionfo di Fognini a Bastad: Gasquet piegato in tre set

22/07/2018

Fabio Fognini si aggiudica il torneo di Bastad , in Svezia. Nella finale contro il francese Gasquet , il sanremese vince il primo set per 6-3, perdendo il secondo round con lo stesso punteggio dopo la reazione del francese. Il 31enne azzurro chiude poi agevolmente nel terzo set per 6-1. Settima vittoria nel circuito ATP per Fognini , che aveva trionfato per l'ultima volta a marzo a San Paolo, in Brasile.

Fognini non inizia bene, andando sotto subito 0-2, ma si riprende prontamente comandando le operazioni per tutto il resto primo set. Il sanremese conquista il break decisivo nel sesto game, portandosi sul 4-2, e chiudendo abbastanza agevolmente sul 6-3, con un Gasquet, numero 29 ATP, che fatica decisamente a prendere l’iniziativa e, anche costretto dalle giocate di Fognini, resta sempre sulla difensiva. Il francese cambia marcia nel secondo set, dove rischia subito di perdere il servizio ma annulla tre palle break a Fognini e da lì si propone con maggiore aggressività. Stavolta è il ligure a subire l’iniziativa dell’avversario, addirittura regalando il break nel quarto game con tre doppi falli consecutivi.



Controbreak immediato di Fabio, che però non sfrutta il momento e perde nuovamente il servizio, anche per via di un paio di soluzioni di Gasquet rischiosissime ma efficaci nel sesto game. E’ quello il turning point, stavolta, a favore del francese, che ribatte sul 6-3 e allunga la finale al terzo set.



Fognini reagisce alla grande ripartendo a tutta, tenendo il servizio, conquistando immediatamente il break e volando sul 3-0, approfittando di un altro momento di poca reattività di Gasquet, in difficoltà sugli spostamenti laterali. Quinto game delicatissimo e tirato, portato a casa dal ligure per il 4-1 che instrada l’esito della finale, conquistando anche il secondo break per chiudere poi sul 6-1. Settima vittoria in carriera per Fognini, che ottiene il secondo successo del 2018 dopo il torneo di San Paolo, in Brasile, a marzo, e ora scenderà in campo a Gstaad in Germania per difendere il titolo conquistato un anno fa.