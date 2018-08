Tennis, Roger Federer compie 37 anni. "Il mio segreto? La forma fisica"

08/08/2018

Roger Federer compie 37 anni. L’8 agosto del 1981 a Basilea apriva gli occhi lo svizzero che nella sua carriera ha vinto di tutto diventando il primo giocatore nella storia del tennis maschile a vincere 20 titoli Slam. Federer, attuale numero 2 del ranking Atp, ha svelato il segreto delle sue tante vittorie: "La forma fisica è la chiave del mio successo - le sue parole durante il documentario Strokes of Genius -. Quando mi sento bene con il mio corpo sono capace di tirare fuori colpi che non avrei mai pensato di poter giocare: il rovescio ad una mano è il colpo che piace di più ai miei fan. Ho sempre guardato i grandi campioni ma quello che è stato importante per me è l’aver trovato una precisa identità sin dai primi anni della mia carriera”. Proprio per preservare la sua condizione atletica, Federer ha deciso di non prendere parte al prossimo ATP 1000 a Montreal.