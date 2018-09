Tennis, la WTA appoggia Serena Williams: "Ha ragione, donne trattate diversamente dagli uomini"

10/09/2018

La WTA arriva in soccorso di Serena Williams dopo la clamorosa protesta contro il giudice di sedia nella finale persa degli Us Open contro Naomi Osaka: la statunitense aveva lanciato accuse di sessismo dopo essere stata penalizzata per un presunto coaching. "Non ci dovrebbero essere standard di tolleranza e di trattamento diversi tra donne e uomini: questo non è successo l'altra sera" ha detto l'ad WTA Steve Simon.