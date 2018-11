Tennis, l'annuncio di Nadal: "Niente Finals a Londra e mi opero alla caviglia"

05/11/2018

"E' stato un anno complicato, molto buono a livello tennistico quando sono stato in grado di giocare e allo stesso tempo brutto per quanto riguarda gli infortuni - ha scritto Nadal - Ho fatto tutto il possibile per arrivare alla fine della stagione in buone condizioni, sia a Parigi che a Londra, facendo le cose bene e volevo davvero giocare. Purtroppo ho avuto il problema addominale a Parigi la settimana scorsa e ho un frammento nell'articolazione della caviglia che deve essere rimosso in sala operatoria. E' vero che lo avevamo individuato da tempo e ogni tanto mi dava fastidio. Comunque, dal momento che il problema addominale mi impedisce anche di giocare a Londra, ci prendiamo il tempo per rimuovere il frammento ed evitare problemi futuri. In questo modo spero di essere in piena condizioni per la prossima stagione. Grazie a tutti per il supporto".