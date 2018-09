Tennis, Fognini sconfitto in finale a Changdu: svanisce il sogno dei quattro tornei in un anno

30/09/2018

Fabio Fognini è andato quattro volte vicino a fare la storia ma si è arreso a Bernard Tomic: la finale a Chengdu (Cina) è terminata 2-1 per l'australiano che si è imposto 6-1, 3-6, 7-6 (9-7). Niente da fare quindi per il tennista ligure che si ferma a tre tornei vinti nel 2018, San Paolo, Bastad e Los Cabos: un successo lo avrebbe trasformato nel primo italiano a riuscire a trionfare per quattro volte in un anno.