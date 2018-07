Tennis, Fognini e Cecchinato sugli scudi: l'obiettivo è entrare tra i primi 10

23/07/2018

Fognini-Cecchinato: un anno da record. Con le rispettive vittorie a Bastad e a Umago, i due italiani non solo hanno migliorato la propria posizione in classifica, ma hanno anche vinto quattro tornei in stagione, due a testa, dopo più di quarant'anni. Fabio e Marco non voglio fermarsi e con i prossimi impegni a Gstaad e ad Amburgo voglio conquistare altri punti per chiudere la stagione entrando nella top 10.

Quattro tornei in stagione: non succedeva dal 1977, quando i tennisti italiani ne firmarono sette in totale. Per Fognini, oltre alla vittoria nella finale di Bastad in tre set contro il francese Gasquet, il trionfo dello scorso marzo al torneo di San Paolo in Brasile. Per Cecchinato, invece, l’ultimo successo a Umago con l’argentino Pella si è aggiunto a quello di Budapest ottenuto lo scorso aprile.



Nella classifica del ranking Atp aggiornata, Fognini occupa la posizione n. 14 (2190 punti), a soli dieci punti dal gradino del proprio record personale (n. 13) e 280 punti dal 12° posto; mentre Cecchinato ha segnato il best ranking guadagnando cinque posizioni e arrivando al n. 22 (1740 punti), a soli sessanta punti dal giapponese Nishikori (20° con 1800). È dal 1979 che non entrano due giocatori italiani nei primi venti del mondo ma l'obiettivo potrebbe essere presto raggiunto: questa settimana il tennista di Sanremo sarà impegnato a Gstaad come testa di serie numero 1 e dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa. Il siciliano, invece, andrà in scena sulla terra rossa ad Amburgo.



Il dato più rilevante però è quello registrato nella Race, ovvero la classifica che prende in considerazione i punti dell'anno solare e i risultati della sola stagione in corso. In questa lista, Cecchinato è 10° con 1631 punti; mentre Fognini è 12° con 1600. E da qui alla fine del 2018 potremmo ritrovarci con due azzurri ai vertici. Chi l'avrebbe mai detto?