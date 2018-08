Tennis, Atp Los Cabos: super Fognini trionfa in Messico .

05/08/2018

La classifica Atp dice che non è ancora il momento più bello della sua carriera, perché il 31enne di Arma di Taggia è stato anche numero 13 del mondo nel marzo del 2014. Il trionfo di Los Cabos, però, conferma che questo 2018 è uno degli anni migliori per un Fognini che in Messico ha conquistato il primo titolo sul cemento della carriera, l'ottavo complessivo e il terzo quest'anno (dopo San Paolo e Bastad). Lunedì la classifica Atp dirà che è il numero 14 del mondo, guadagnando un gradino rispetto alla precedente stilata prima dell'impresa di Fognini a Los Cabos, appunto, in Messico laddove stanotte ha battuto in finale il più quotato argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del mondo, con un secco 6-4 6-2 in un'ora e 19 minuti di partita. Il look con le treccine ha portato bene a Fognini. E dire che Del Potro aveva iniziato questa finale alla grande, portandosi addirittura sul 3-0 prima che l'azzurro piazzasse un parziale di cinque game a zero. Al decimo game ecco la giocata vincente per chiudere il primo set (6-4 in 44 minuti). Nel secondo set dopo aver annullato una palla break a Del Potro nel secondo game, l'azzurro è riuscito a strappare il servizio all'argentino riuscendovi ancora poco dopo per chiudere il secondo parziale (6-2 in 35 minuti) e alzare le braccia al cielo per una vittoria che lo proietta nei migliori 14 tennisti del mondo.