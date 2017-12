Tennis, Nadal e Federer i dominatori del 2017

27 dicembre 2017

Nel mondo del tennis il tempo sembra essersi fermato. O meglio tornato indietro di qualche anno, quando Rafa Nadal e Roger Federerfacevano il bello e il cattivo tempo con la loro rivalità. In un 2017 da dimenticare per Andy Murray e Novak Djokovic, i due campionissimi si sono spartiti i tornei dello Slam (due a testa) e hanno riguadagnato la vetta della classifica Atp (primo lo spagnolo, secondo lo svizzero). Nadal, 31 anni, ha chiuso la stagione con 6 titoli e le ciliegine Roland Garros e Us Open. Il 36enne Federer ha centellinato le energie, mossa che gli ha permesso di vincere 7 tornei (tra cui Australian Open e Wimbledon) e si è tolto di battere l'eterno rivale quattro volte su quattro.