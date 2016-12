Fed Cup, quarti di finale: Italia e Usa senza big

Il capitano della squadra azzurra di tennis, che incontrerà gli Usa l'8 e il 9 febbraio al Public Auditorium di Cleveland , non potrà contare sul "dream team". Ai quarti di finale di Fed Cup mancheranno Flavia Pennetta, Sara Errani , Roberta Vinci e Francesca Schiavone , che hanno chiesto di essere esentate per motivi logistici. Barazzutti, quindi, ha deciso di convocare Karin Knapp , Camilla Giorgi , Nastassja Burnett e Alice Matteucci .

Per la Giorgi, classe '91, e la Matteucci, classe '95, si tratta del debutto assoluto con la maglia della nazionale maggiore. "Le quattro Fed Cup vinte - afferma Barrazzutti - e il lustro che hanno dato all’Italia in questi anni, anche a livello individuale, non possono essere ignorati. E’ un momento particolare per le carriere delle nostre ragazze ed è comprensibile che chiedano di potersi preparare al meglio per i prossimi appuntamenti del circuito, che per loro possono valere diverse posizioni in classifica”.

Anche per gli Usa mancheranno le big. Fuori sia Serena che Venus Williams. La prima patisce problemi alla schiena, mentre la sorella Venus da tempo non è in forma anche a causa di seri problemi di salute.