Pennetta-Fognini, selfie... rivelatore. Tutta la verità

Sul profilo Instagram della tennista improvvisamente sono apparsi i “like” sia Fognini che della sorella. Poi succede che il giovane attore Andrea Preti, dalla sera alla mattina, viene messo da parte da Flavia. Il ragazzo soffre in silenzio, non rilascia interviste ma la scelta secca della tennista di interrompere un rapporto, che era nato lo scorso anno a Capri durante un torneo estivo, non lo fa dormire. Agli amici più intimi, compreso chi scrive, racconta che i suoi dubbi sulla rottura, siano legati a un possibile rapporto tra Flavia e Fognini. La stessa Svetlana contattata, conferma la crisi con Fognini. Intanto dall'altra parte del mondo succede che Fabio segue tutti gli incontri di Flavia e viceversa. Fino a quando stanotte, dal profilo twitter di lei, ecco la foto verità che cancella tutti i dubbi. Doppia voglia di festeggiare per la nostra campionessa. Per la vittoria in campo e per la vittoria di cuore.