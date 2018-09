Gli arbitri minacciano di boicottare Serena Williams: "Deve scusarsi"

Inevitabile, è partita anche la ricerca di tutti i casi nei quali è stata Serena Williams a dare in escandescenza e a non dare propriamente prova di essere la paladina delle cause delle donne e del femminismo. Basti pensare agli Us Open 2009, quando Serena letteralmente si imbufalì nei confronti di una giudice di linea che le chiamò un fallo di piede sul match point a favore di Kim Clijsters. Quel giorno la Williams non si risparmiò: "Sei pronta, t'infilo questa f… palla nella f… gola. Preferirai essere morta. Tu non mi conosci!", urlò alla spaventata giudice di linea. Ma i casi sono molteplici, sia nei confronti di arbitri che di avversarie. La più famosa è quel "You are unattractive inside" (letteralmente "poco attraente dentro") rivolto ad un giudice arbitro donna.



