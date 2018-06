Federer torna numero uno al mondo: in finale a Stoccarda

16/06/2018

Federer dà spettacolo e si riprende lo scettro del tennis mondiale. Sull'erba di Stoccarda Roger ha battuto Nick Kyrgios in tre set (6-7 6-2 7-6), raggiungendo in finale Milos Raonic e riconquistando il primo posto nel ranking Atp. Da lunedì, infatti, il campione svizzero con i suoi 8820 punti scalzerà dalla vetta della classifica Rafa Nadal (8770). Federer torna dunque ad essere il numero uno del mondo per la sesta volta in carriera.