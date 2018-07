Coric è il nuovo re di Halle, Federer perde lo scettro Atp

24/06/2018

Per il 21enne di Zagabria si tratta del secondo titolo in carriera dopo quello vinto a Marrakech lo scorso anno, la prima vittoria in assoluto sull'erba. Un successo che ha sorpreso un po' tutti e che lascia l'amaro in bocca a Re Roger, che non è invece riuscito a portare a casa la 148.ma finale della sua carriera (98 titoli vinti) e ad avvicinarsi al torneo di Wimbledon nel migliore dei modi.