Scherzo a Murray: svegliato nel cuore della notte da Peppa Pig

21 marzo 2018

Brusco risveglio, nel cuore della notte, per Andy Murray. Il tennista britannico, oro olimpico a Londra 2012 e primo atleta d'Oltremanica a conquistare il torneo di Wimbledon nell'era Open, è rimasto vittima di uno scherzo da parte del comico Michael McIntyre, che lo ha sorpreso nel pieno del sonno, con l'aiuto del pupazzo più famoso d'Inghilterra: Peppa Pig! La burla è stata organizzata a fin di bene, come gag di uno spettacolo di beneficenza. Il tutto, frutto della collaborazione tra Comic Relief, associazione benefica a sostegno dei bambini poveri, e BBC Sport, nell'ambito di una raccolta fondi per i più disagiati. La troupe della BBC ha fatto irruzione nella stanza dove Murray stava dormendo ed il povero Andy, ancora stordito dal traumatico risveglio, ha faticato a capire cosa stesse accadendo. Quando, poi, è comparsa Peppa Pig per salutarlo, il tennista è scoppiato in una risata spontanea e, alla fine, ha scambiato anche un bel cinque con il pupazzo, un "high five" per dirla all'inglese. Murray ha così dimostrato di essere un campione, non solo con la racchetta in mano, ma anche un uomo che apprezza l'umorismo e gli scherzi.