Djokovic palleggia con Milan e Real Madrid

Simpatico fuoriprogramma prima dell'inizio del secondo tempo dell'amichevole di Dubai tra Milan e Real Madrid. Novak Djokovic, il numero uno del tennis mondiale e noto tifoso rossonero, si è infatti presentato in mezzo al campo, dando sfoggio delle sue qualità di calciatore con un palleggio apprezzabile. Chissà che Ancelotti e Inzaghi non decidano di chiamarlo per un provino...