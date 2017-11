Federer supera Woods: è il re dei montepremi

15 novembre 2017

Roger Fededer non finisce di stupire e di frantumare record. Con la vittoria contro Alexander Zverev nella seconda partita delle Atp Finals di Londra, il tennista svizzero - come riporta Forbes - ha raggiunto i 110.235.682 dollari di guadagni in montepremi, primo atleta negli sport individuali. Il record, fino a martedì sera, apparteneva al golfista Tiger Woods con 110.061.012 dollari racimolati in carriera.