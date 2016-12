Sole a catinelle di Checco Zalone: trailer in esclusiva

Uscirà a fine mese, ma l'attesa è già a livelli massimi. "Sole a catinelle" è il nuovo film di Checco Zalone scritto con Gennaro Nunziante, che lo ha anche diretto. “Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno”. È questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va mantenuta. Fortuna che a Checco non manca l’ottimismo; partito con la speranza, delusa, di vendere qualche aspirapolvere ai suoi parenti in Molise, si ritrova a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che ha un figlio proprio dell’età di Nicolò. Nasce un’amicizia tra i due bambini e Zoe “adotta” Checco e Nicolò e li fa entrare nel suo mondo: inviti a party esclusivi, bagni in piscine fantastiche e ancora yacht, cavalli, campi da golf, serate a Portofino. E naturalmente Checco travolgerà lo stile compassato e in fondo ipocrita di questo mondo con la sua travolgente simpatia e innocente spregiudicatezza.

Una storia on the road che punta a replicare i successi dei precedenti lavori del comico pugliese, "Cado dalle nubi" e "Che bella giornata", che hanno raccolto quasi 70 milioni di euro.

Nel nuovo film, che ha richiesto due anni di lavoro dall'ideazione al montaggio, l'ambientazione passa da Venezia a Portofino, dal Molise alla Toscana. Il lungo viaggio finirà nelle sale italiane dove il successo è garantito.

In anteprima per i lettori Sportmediaset.it il primo trailer di "Sole a catinelle"