Villaggio, un intellettuale oltre Fantozzi

Ugo Fantozzi , l’alter ego che lo rese popolare. Nome e cognome più citati sul WEB di questo personaggio che ha tratto ispirazione da una breve esperienza di vita di Paolo Villaggio , che impiegato lo fu davvero per necessità, prima di diventare attore, comico, ma soprattutto un intellettuale. Già perché Paolo Villaggio scrisse il libro quattro anni prima della trasposizione cinematografica. Un ritratto feroce del mondo dei colletti bianchi come antitesi alle sequenze dedicate alla classe operaia di Lina Wertmuller con i suoi feticci Gian Maria Volontè e Mariangela Melato , ma anche del Romanzo Popolare di Mario Monicelli, con uno splendido Ugo Tognazzi.

Paolo Villaggio esasperò le frustrazioni del mondo degli impiegati, gli stessi che nel 1980 scesero in piazza a Torino per la celebre marcia dei quarantamila, quelli che si opponevano ai picchetti degli operai davanti alle fabbriche della FIAT. Paolo Villaggio era fraterno amico di Fabrizio De Andrè, aveva anche conosciuto Luigi Tenco prima del tragico gesto del 27 gennaio del 1967. Era più grande di loro, una sorta di fratello maggiore, ma con loro aveva condiviso il retrogusto cinico e amaro tipico dei genovesi. Con De Andrè aveva condiviso i primi passi e scritto per lui qualche canzone. Ma Paolo Villaggio era dotato per altri palcoscenici, televisione, cinema, teatro. Il tutto declinato con una comicità che strappava risate e battute che resteranno indelebili nel ricordo collettivo. Ma l’analisi ultima delle sue opere è destinata a riflessioni più profonde, a quel velo di tristezza che spesso è rimasto dopo i titoli di coda. Il racconto di un eterno perdente che ha rappresentato un epoca della nostra storia, come il suo archetipo Giandomenico Fracchia che rotolava sulla poltrona sacco di fronte allo spietato capo ufficio interpretato da Gianni Agus.