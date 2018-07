Totti dà spettacolo a colpi di padel

22/07/2018

Francesco Totti continua a dare spettacolo. Questa volta non con il pallone ma a colpi di padel. L'ex capitano e ora dirigente della Roma è stato il grande protagonista al Gillette Padel Vip Cup di Sabaudia in una sfida organizzata a scopo benefico. Totti ha disputato, vincendo, in coppia con Vincent Candela la finalissima-derby contro Luca Marchegiani e Stefano Fiore.