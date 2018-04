Nuotare per solidarietà con "Una vasca per AISLA"

21 marzo 2018

"Una vasca per Aisla", giunta alla quarta edizione, è una vera e propria maratona di 24 ore consecutive che si svolgerà dalle 13 di sabato 24 marzo fino alla stessa ora di domenica 25. La finalità è raccogliere fondi per finanziare i progetti di AISLA Firenze (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) a sostegno dei malati di SLA del territorio Fiorentino. Per partecipare basta recarsi alla piscina nell'arco delle 24 ore, presentarsi al desk di AISLA Firenze presente a bordo vasca e con la donazione di 10 € a persona (5,00 € ridotti), verrà regalata la cuffia dell'evento e verrà chiesto di nuotare per almeno 1 vasca/25 mt.!

Programma Maratona di nuoto

Sabato 24 Marzo Ore 13:00 Apertura della manifestazione

Ore 19:00 “Aperistaffetta” (staffette improvvisate e aperte a tutti)

Dalle ore 21:00 Pizza "cotta nel forno a legna" offerta dalla “Salmoneria” di Firenze, preparata all’istante per tutti i partecipanti

Ore 22:00/23:00 Musica dal vivo con il gruppo “The swimmers”

Ore 22:00/22:30 Sarà presente in acqua l’ex portiere di Pallanuoto della Rari Nantes Florentia Luca Minetti

Dalle ore 24:00 alle ore 6:00 nuotando si potrà partecipare all’estrazione di un oggetto artigianale offerto dall’oreficeria Paolo Penko di Firenze

Domenica 25 Marzo dalle ore 6:00 prende il via “L’ora della brioche”, paste fresche offerte dalla Pasticceria “Lorenzo” di Firenze

Alle ore 10:00 esibizione di nuoto sincronizzato proposta dalla Società Tropos di Firenze

Ore 12:00 finale con i rappresentanti dei 4 Quartieri di Firenze del Calcio Storico Fiorentino e nuoteremo con loro

Ore 13:00 Chiusura della Maratona solidale di 24 ore