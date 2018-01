Lo sport nel 2018: l'agenda degli eventi

1 gennaio 2018

PALLAMANO: Campionati Europei maschili - CroaziaPATTINAGGIO ARTISTICO: Campionati Europei (Mosca) - RussiaTENNIS: Australian Open (Melbourne) - AustraliaCICLISMO: Tour Down Under - AustraliaRALLY: Rally di Monte-Carlo - MonacoCICLISMO: Cadel Evans Great Ocean Road Race - Australia- 10 febbraio CALCIO A 5: Campionati Europei (Lubiana) – SloveniaCALCIO: Coppa Italia, semifinale andata Milan-Lazio

Le Olimpiadi invernali ae isono i principali eventi sportivi in programma nel 2018. Con una cornice d'eccezione costituita dai Mondiali di Pallavolo maschile nella doppia sede di Italia e Bulgaria, e femminile in Giappone. A questi eventi si aggiungono gli Europei di nuoto a Glasgow e di atletica leggera a Berlino. Oltre ai tradizionali grandi tornei di tennis, le corse ciclistiche, le gare di coppa del mondo di sci e di scherma, i GP di Formula 1 e MotoGP e il Sei Nazioni di rugby.

FEBBRAIO 3-4 febbraio CICLISMO CICLOCROSS: Campionati del Mondo (Valkenburg) - Olanda 4 febbraio RUGBY: Sei Nazioni Italia-Inghilterra- Roma 4 febbraio FOOTBALL AMERICANO: NFL Super Bowl (Minneapolis) - Stati Uniti 9-25 febbraio GIOCHI OLIMPICI: Giochi Olimpici Invernali (Pyeongchang) - Corea del Sud 10 febbraio RUGBY: Sei Nazioni Irlanda-Italia – Dublino 13 febbraio CALCIO: Champions League,ottavi andata Juventus-Tottenham 15 febbraio CALCIO: Europa league, andata 16mi, Napoli-Lipsia, Steaua-Lazio, Dortmund-Atalanta, Lugodorets-Milan 15-18 febbraio RALLY: Rally di Svezia 18 febbraio PALLACANESTRO: NBA All-Stars Game - Stati Uniti 21 febbraio CALCIO: Champions League, ottavi andata, Shakhtar-Roma 21-25 febbraio CICLISMO: Abu Dhabi Tour - Emirati Arabi Uniti 22 febbraio CALCIO: Europa league, ritorno 16mi, Lazio-Steaua, Lipsia-Napoli, Milan-Lugodorets, Atalanta-Dortmund 23 febbraio RUGBY: Sei Nazioni Francia-Italia - Marsiglia 23-25 febbraio SUPERBIKE: GP Australia (Phillip Island) 24 febbraio CICLISMO: Omloop Het Nieuwsblad Elite - Belgio 25 febbraio ATLETICA: Maratona di Tokyo – Giappone 28 febbraio CALCIO: Coppa Italia, semifinale ritorno Lazio-Milan 28 febbraio - 4 marzo CICLISMO PISTA: Campionati del Mondo (Apeldoorn) – Olanda MARZO 2-4 marzo ATLETICA: Campionati del Mondo Indoor (Birmingham) - Gran Bretagna 3 marzo CICLISMO: Strade Bianche - Italia 4 marzo MOTOCROSS: GP Argentina (Neuquen) - Argentina 4-11 marzo CICLISMO: Parigi-Nizza - Francia 7 marzo CALCIO: Champions League,ottavi ritorno Tottenham-Juventus 7-13 marzo CICLISMO: Tirreno-Adriatico – Italia 8 marzo CALCIO: Europa league, andata ottavi 8-11 marzo RALLY: Rally del Messico - Messico 9-18 marzo GIOCHI PARALIMPICI: Giochi Paralimpici Invernali (Pyeongchang) - Corea del Sud 11 marzo RUGBY: Sei Nazioni Galles-Italia -Cardiff 13 marzo CALCIO: Champions League,ottavi ritorno Roma-Shakhtar 15 marzo CALCIO: Europa league, ritorno ottavi 16-18 marzo PATTINAGGIO: Campionati del Mondo short track (Montreal) - Canada 17 marzo CICLISMO: Milano-Sanremo – Italia 17 marzo RUGBY: Sei Nazioni Italia-Scozia - Roma 18 marzo MOTOCROSS: GP Olanda (Valkenswaard) - Olanda 18 marzo MOTOGP: GP Qatar (Losail) - Qatar 19-25 marzo CICLISMO: Giro di Catalogna - Spagna 19-25 marzo PATTINAGGIO ARTISTICO: Campionati del Mondo (Milano) - Italia 23 marzo CICLISMO: Record Bank E3 Harelbeke - Belgio 23-25 marzo SUPERBIKE: GP Thailandia (Buriram) - Thailandia 25 marzo CICLISMO: Gent-Wevelgem - Belgio 25 marzo FORMULA UNO: GP Australia (Melbourne) - Australia 25 marzo MOTOCROSS: GP Spagna (Redsand) - Spagna 28 marzo CICLISMO: Attraverso le Fiandre - Belgio APRILE 1 aprile CICLISMO: Giro delle Fiandre - Belgio 2-7 aprile CICLISMO: Giro dei Paesi Baschi – Spagna 3-4 aprile CALCIO: Champions League, quarti andata 5 aprile CALCIO: Europa league, andata quarti 5-8 aprile GOLF: Masters Tournament (Augusta) - Stati Uniti 6-8 aprile RALLY: Rally di Corsica - Francia 8 aprile CICLISMO: Parigi-Roubaix - Francia 8 aprile FORMULA UNO: GP Bahrain (Sakhir) - Bahrain 8 aprile MOTOCROSS: GP Italia (Pietramurata) - Italia 8 aprile MOTOGP: GP Argentina (Termas de Rio Hondo) – Argentina 10-11 aprile CALCIO: Champions League, quarti ritorno 12 aprile CALCIO: Europa league, ritorno quarti 14 aprile IPPICA: Grand National (Aintree) - Gran Bretagna 14-15 aprile SUPERBIKE: GP Spagna (Aragon) - Spagna 15 aprile CICLISMO: Amstel Gold Race - Olanda 15 aprile FORMULA UNO: GP Cina (Shanghai) - Cina 15 aprile MOTOCROSS: GP Portogallo (Agueda) - Portogallo 15-18 aprile PALLACANESTRO: final eight Coppa Italia - Italia 16 aprile ATLETICA: Maratona di Boston - Stati Uniti 18 aprile CICLISMO: Freccia Vallone - Belgio 20-22 aprile PALLACANESTRO: final four EuroLeague femminile 21-22 aprile SUPERBIKE: GP Olanda (Assen) - Olanda 22 aprile ATLETICA: Maratona di Londra - Gran Bretagna 22 aprile CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi - Belgio 22 aprile MOTOGP: GP Americhe (Austin) - Stati Uniti 22 aprile - 6 maggio PALLAVOLO: finali Campionato Superlega - Italia 23 aprile CALCIO: finale UEFA Youth League (Nyon) – Svizzera 24-25 aprile CALCIO: Champions League, semifinali andata 24-29 aprile BADMINTON: Campionati Europei individuali (Huelva) - Spagna 24-29 aprile CICLISMO: Giro di Romandia – Svizzera 26 aprile CALCIO: Europa league, andata semifinali 26-29 aprile JUDO: Campionati Europei (Tel Aviv) - Israele 27-29 aprile RALLY: Rally di Argentina - Argentina 29 aprile FORMULA UNO: GP Azerbaijan (Baku) – Azerbaijan

MAGGIO

1-2 maggio CALCIO: Champions League, semifinali ritorno



1 maggio CICLISMO: Classica di Francoforte - Germania



1 maggio MOTOCROSS: GP Russia (Orlyonok) – Russia



3 maggio CALCIO: Europa league, ritorno semifinali



4-20 maggio HOCKEY SU GHIACCIO: Campionati del Mondo (Copenhagen) - Danimarca



5-27 maggio CICLISMO: Giro d’Italia - Italia



6 maggio MOTOGP: GP Spagna (Jerez) - Spagna



9 maggio CALCIO: finale Coppa Italia - Italia



12-13 maggio SUPERBIKE: GP Italia (Imola) - Italia



13-19 maggio CICLISMO: Giro di California - USA



13 maggio FORMULA UNO: GP Spagna (Barcelona) - Spagna



13 maggio MOTOCROSS: GP Lettonia (Ķegums) - Lettonia



14-21 maggio TENNIS: Internazionali di Italia (Roma) - Italia



16 maggio CALCIO: Finale Europa League (Lione) - Francia



18-20 maggio RALLY: Rally di Portogallo - Portogallo



20 maggio PALLACANESTRO: finale EuroLeague (Belgrado) - Serbia



20 maggio CALCIO: ultima giornata Serie A - Italia



20 maggio MOTOCROSS: GP Germania (Teutschenthal) - Germania



20 maggio MOTOGP: GP Francia (Le Mans) - Francia



26 maggio CALCIO: Finale Champions League (Kiev) - Ucraina



26-27 maggio SUPERBIKE: GP Gran Bretagna (Donington) - Gran Bretagna



27 maggio FORMULA UNO: GP Monaco (Monaco) - Monaco



27 maggio MOTORI: Indycar Indianapolis 500 (Indianapolis) - Stati Uniti



27 maggio - 10 giugno TENNIS: Internazionali di Francia (Parigi) - Francia



31 maggio ATLETICA: Golden Gala (Roma) – Italia





GIUGNO

3 giugno MOTOCROSS: GP Gran Bretagna (Matterley Basin) - Gran Bretagna



3 giugno MOTOGP: GP Italia (Mugello) - Italia



3-10 giugno CICLISMO: Giro del Delfinato - Francia



5-9 giugno CICLISMO BMX: Campionati del Mondo (Baku) - Azerbaijan



8-10 giugno RALLY: Rally di Sardegna - Italia



9-10 giugno SUPERBIKE: GP Repubblica Ceca (Brno) - Repubblica Ceca



9-18 giugno CICLISMO: Giro di Svizzera - Svizzera



10 giugno FORMULA UNO: GP Canada (Montreal) - Canada



10 giugno MOTOCROSS: GP Francia (St Jean d'Angely) - Francia



12-24 giugno PALLACANESTRO: finali Campionato Serie A - Italia



14-17 giugno GOLF: US Open (Southampton) - Stati Uniti



14 giugno - 15 luglio CALCIO: Mondiali – Russia



14 giugno - CALCIO: Mondiali – Russia Partita inaugurale Russia-Arabia Saudita



16-17 giugno MOTORI: 24 ore di Le Mans - Francia



16-21 giugno SCHERMA: Campionati Europei (Novi Sad) - Serbia



17 giugno MOTOCROSS: GP Italia (Ottobiano) - Italia



17 giugno MOTOGP: GP Catalunya (Barcellona) - Spagna



22 giugno - 1 luglio GIOCHI DEL MEDITERRANEO: Giochi del Mediterraneo (Tarragona) - Spagna



23-24 giugno SUPERBIKE: GP USA (Laguna Seca) - USA



24 giugno FORMULA UNO: GP France (Le Castellet) - Francia





LUGLIO

1 luglio FORMULA UNO: GP Austria (Spielberg) - Austria



1 luglio MOTOCROSS: GP Indonesia (Pangkal Pinang) - Indonesia



1 luglio MOTOGP: GP Olanda (Assen) - Olanda



2-15 luglio TENNIS: Wimbledon Championships (Londra) - Gran Bretagna



7-8 luglio SUPERBIKE: GP Italia (Misano) - Italia



7-29 luglio CICLISMO: Tour de France - Francia



8 luglio FORMULA UNO: GP Gran Bretagna (Silverstone) - Gran Bretagna



8 luglio MOTOCROSS: GP Indonesia (Semarang) - Indonesia



15 luglio MOTOGP: GP Germania (Sachsenring) - Germania



22 luglio FORMULA UNO: GP Germania (Hockenheim) - Germania



22 luglio MOTOCROSS: GP Repubblica Ceca (Loket) - Repubblica Ceca



27-29 luglio RALLY: Rally di Finlandia - Finlandia



29 luglio CICLISMO: Prudential Ride London-Surrey Classic - Gran Bretagna



29 luglio FORMULA UNO: GP Ungheria (Budapest) - Ungheria





AGOSTO

2-5 agosto CANOTTAGGIO: Campionati Europei (Glasgow) - Gran Bretagna



3-8 agosto NUOTO: Campionati Europei (Glasgow) – Gran Bretagna



4 agosto CICLISMO: Classica di San Sebastian - Spagna



4-10 agosto CICLISMO: Giro di Polonia - Polonia



5 agosto MOTOCROSS: GP Belgio (Lommel) - Belgio



5 agosto MOTOGP: GP Repubblica Ceca (Brno) - Repubblica Ceca



5-12 agosto CICLISMO: Campionati Europei (Glasgow) - Gran Bretagna



7-12 agosto ATLETICA: Campionati Europei (Berlino) - Germania



12 agosto MOTOCROSS: GP Svezia (Uddevalla) - Svezia



12 agosto MOTOGP: GP Austria (Spielberg) - Austria



13-19 agosto CICLISMO: Binck Bank Tour - Olanda



15 agosto CALCIO: Supercoppa Europea (Tallinn) - Estonia



17-19 agosto RALLY: Rally di Germania - Germania



19 agosto CICLISMO: Classica di Amburgo - Germania



19 agosto MOTOCROSS: GP Svizzera (Frauenfeld) - Svizzera



25 agosto CICLISMO: Gran Premio di Plouay - Francia



25 agosto – 18 settembre CICLISMO: Vuelta a España - Spagna



26 agosto CICLISMO: Bretagna Clasic - Francia



26 agosto FORMULA UNO: GP Belgio (Spa-Francorchamps) - Belgio



26 agosto MOTOGP: GP Gran Bretagna



27 agosto - 9 settembre TENNIS: US Open (New York) - Stati Uniti



31 agosto ATLETICA: finale Diamond League (Bruxelles) - Belgio



31 agosto - 14 settembre TIRO A SEGNO: Campionati del Mondo (Changwon) - Corea del Sud