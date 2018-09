Federica Pellegrini 'Divina' anche in passerella

23/09/2018

Federica Pellegrini e la moda: una grande passione. E ancora una volta la campionessa di nuoto è stata protagonista in passerella, sfilando alla Milano Fashion Week per Raffaela D'Angelo con un costume personalizzato: sul suo 'My-kini' c'era infatti la scritta 'Divina', il soprannome con cui Fede è conosciuta in piscina.