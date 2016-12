Cinema: è morto Bud Spencer, aveva 86 anni

27 giugno 2016

Il mondo del cinema è in lutto. E' morto Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli. Aveva 86 anni. "Papà è volato via serenamente alle 18.15 - ha annunciato il figlio - Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata 'grazie". Il 'gigante buono', che formò una mitica coppia insieme all'amico Terence Hill, era nato a Napoli il 31 ottobre 1929. E' stato anche campione di nuoto: ha partecipato a tre Olimpiadi (Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Roma 1960) ed è stato il primo italiano a scendere sotto al minuto nei 100 sl. Pallanuotista di successo.