Sportmediaset.it, nuovi numeri record: superati i due milioni di lettori

04/07/2018

Un evento come quello dei Mondiali in Russia, esclusiva Mediaset, è un piacere e una grande opportunità poterlo raccontare; il calciomercato è entrato nel vivo e la trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus - ribattezzato l'affare del secolo - è uno di quei colpi che fanno sognare i tifosi. A questo, aggiungiamo il lavoro della redazione, sempre puntuale e capace di sviluppare interessanti approfondimenti sui temi del giorno. Il risultato di questi "ingredienti" ha portato il nostro sito Sportmediaset.it a superare per la prima volta l'importante traguardo dei due milioni di lettori il 3 luglio 2018. Un giorno che rimarrà segnato in rosso nel nostro calendario: secondo i dati riportati da Webtrekk 2.024.113 (per la precisione) grazie a voi lettori, quindi. Ben 1.600.000 contatti da desktop, 420mila da mobile. Continueremo a lavorare con la massima attenzione per tenervi aggiornati nel miglior modo possibile e con la consueta tempestività fino al termine dei Mondiali e fino al termine del calciomercato. E dopo? Dopo si ricomincia. Nuova stagione, nuovi eventi, il solito legame con i nostri (tantissimi) lettori...