Sassuolo: Squinzi chiama Berlusconi per Inzaghi

Pippo Inzaghi al Sassuolo è diventato un affare tra presidenti. Il numero uno neroverde, dopo il no ricevuto da Galliani per liberare l'allenatore della Primavera rossonera, non si è arreso e nel pomeriggio di ieri ha chiamato l'amico Silvio Berlusconi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente di Confindustria e del Sassuolo ha chiesto un "favore" all'ex premier per avere Inzaghi sulla panchina neroverde. Il destino di Pippo è ora nella mani di Berlusconi.