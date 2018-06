Russia 2018: Granqvist premia la Svezia, Corea del Sud ko

18/06/2018

LA PARTITA

Allo stadio Nizhny Novgorod va in scena la sfida tra Svezia e Corea del Sud che completa la prima giornata del gruppo F, ieri al via con la sorprendente vittoria del Messico sulla Germania. La Corea del Sud inizia meglio la partita con un atteggiamento spavaldo, talvolta anche rude come dimostra l'ammonizione che si becca S.W.Kim per un'entrata dura su Ekdal. La prima grande occasione, però, è della Svezia al 20' con Berg, che a cinque metri dalla porta con il destro centra in pieno il portiere Jo in uscita. Sul successivo calcio d'angolo colpo di testa di Jansson che esce di un metro sul palo più lontano. Al 28' calcio d'angolo per la Svezia e mischia che Berg prova a risolvere col sinistro, ma il difensore Y.Kim con un intervento prodigioso in scivolata salva tutto. Al 33' grande iniziativa della Corea con una percussione di Son, l'attaccante del Tottenham si esibisce in una cavalcata di cinquanta metri sulla destra, palla al centro ma nessun compagno riesce ad inserirsi per il tap-in in rete. Al 47' grande occasione per la Svezia, colpo di testa di Claesson che finisce di poco alto. All'intervallo il risultato è 0-0.



Nella ripresa al 49' ancora Svezia pericolosa, contropiede di Claesson sulla destra, palla al limite per Forsberg ma il suo destro a giro finisce alto. Al 52' rispondono gli asiatici: colpo di testa di J.C.Koo che finisce poco lontano dal primo palo. Al 61' episodio sospetto in area della Corea. Intervento di M.W.Kim su Claesson: inizialmente l'arbitro lascia correre ma poi, dopo aver consultato il Var, concede il calcio di rigore alla Svezia. Dal dischetto il capitano, l'ex genoano Granqvist, apre il piatto destro e spiazza Jo per portare i suoi in vantaggio. Al 73' fa il suo ingresso in campo S.W.Lee, giocatore del Verona. Al primo minuto di recupero grande occasione per la Corea del Sud con un colpo di testa Hwang che, tutto solo da ottima posizione, conclude fuori. Al triplice fischio è grande la gioia degli svedesi, che dopo aver estromesso l'Italia dal Mondiale, esordiscono con una vittoria e ora sono in testa al gruppo F insieme al Messico. Corea del Sud a quota 0 insieme alla Germania.