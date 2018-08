Roma Capitale mondiale dell’equitazione: torna il Global Champions Tour

14/08/2018

La grande equitazione sbarca al Foro Italico di Roma, dove dal 6 al 9 settembre allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, il più prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Il circuito, definito 'la Formula 1 dell'equitazione', approderà nella Capitale per il quarto anno consecutivo con un montepremi di quasi 900mila euro e si articolerà come di consueto con la competizione a squadre, la "Global Champions League", e con la competizione individuale, il “Global Champions Tour”. In una cornice scenografica senza eguali, i big del jumping internazionale promettono anche quest’anno di incollare alla poltrona migliaia di appassionati del genere che potranno seguire gratuitamente quattro giorni di grande equitazione e non solo: saranno numerosi anche gli eventi di contorno e le iniziative che coinvolgeranno il pubblico tra il campo gara, le tribune e il villaggio allestito nell'impianto del Foro Italico.

Il circuito - Il Global Champions Tour, ideato nel 2006 dal campione olimpico olandese Jan Tops, è un circuito d’eccellenza con i più forti top rider del salto ostacoli mondiale. Si snoda attraverso 17 tappe in 13 paesi di tre continenti, con campi gara allestiti nelle location più esclusive del pianeta: da Montecarlo a Parigi (sotto la Tour Eiffel), da Miami Beach a Doha fino a Shangai. Tutto il contesto che ruota intorno al Global Champions Tour è orientato sull'eccellenza organizzativa: dai cavalieri e dalle amazzoni più forti del pianeta al benessere dei cavalli, passando per la sostanza del montepremi fino alla bellezza delle location che lo ospitano. L'attesissima tappa di Roma sarà la penultima della regular season del Global, prima di quella in Qatar a Doha che eleggerà il campione del 2018. Con un montepremi stagionale complessivo di oltre 35 milioni di euro, da quest’anno il Global Champions si arricchisce di un appuntamento aggiuntivo: i PlayOff di Praga, un Super Grand Prix indoor in programma nella capitale ceca presso la O2 Arena che dal 13 al 16 dicembre 2018 metterà in gara le migliori 16 squadre della classifica generale al termine della regular season con un montepremi record: il team vincitore potrà infatti spartirsi 3 milioni di euro, la borsa più alta della storia per un singolo evento di salto ostacoli.



Gli italiani in gara - Allo Stadio dei Marmi sarà grande tifo per gli azzurri in gara. Nella competizione individuale del Global Champions Tour sono attesi i massimi rappresentanti italiani della disciplina tra i quali spicca il nome di Alberto Zorzi, attualmente in terza posizione della classifica generale (233 pt.), ad una sola lunghezza dal numero uno del mondo, l’olandese Harrie Smolders (234) e dietro al britannico Ben Maher, provvisoriamente al comando della graduatoria a quota 270 punti. In attesa della riders list definitiva, tra i nomi dei cavalieri nostrani più attesi ci sono anche quelli di Lorenzo De Luca, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano. Nella Global Champions League il pubblico del Foro Italico potrà invece sostenere il team dei Rome Gladiators (Lorenzo de Luca insieme ai compagni di squadra Laura Kraut, Marlon Zanotelli, Abdel Saïd e Constant Van Paesschen) beniamini di casa pronti a scendere in campo con i colori della Città Eterna: anche i "gladiatori" vantano un'ottima terza piazza in classifica generale con 225 punti in cascina, dietro al team dei Valkenswaard United, di cui fa parte Alberto Zorzi (286), e al team capolista dei London Knights (304).