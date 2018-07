Mondiali 2018, il discorso di Messi ai compagni dell'Argentina: cosa avrà detto?

29/06/2018

Dopo tensioni, difficoltà e tanta (tantissima) paura, l'Argentina è riuscita a superare il girone D (che comprendeva Croazia, Nigeria e Islanda) e ad accedere agli ottavi di finale, dove se la vedrà con la Francia di Deschamps. Dopo il pareggio all'esordio contro l'Islanda e la scoppola presa dalla Croazia (3-0), per passare il girone è stato necessario battere la Nigeria. Andata al riposo sull'1-0 grazie alla prodezza di Leo Messi, l'Albiceleste ha suibìto la rimonta nella ripresa prima di vincere grazie al gol di Rojo a pochi minuti dal termine. Le telecamere, prima del rientro in campo delle squadre, hanno intercettato Messi "chiamare a rapporto" i compagni per motivarli al massimo in vista della ripresa. Ma cosa avrà detto il capitano dell'Albiceleste? Lo ha svelato Rojo: "Questione di vita o di morte". Con, in aggiunta, "Dio è con noi". Parole ripetute anche nel post-partita: "Sapevo che Dio non ci avrebbe abbandonato". In Rete, però, è girata un'altra...versione, decisamente più goliardica. Ispirato da Gomorra, Leo avrebbe detto "Ci riprendiamo quel che è nostro".