Football City Guides, le guide per i tifosi che vogliono andare in trasferta

22 marzo 2017

Football City Guides è la nuova collana che racconta le città attraverso il calcio di Edizioni inContropiede. Gli agili libri che la compongono sono guide turistico/calcistiche, che l’appassionato potrà leggere e gustare prima di mettersi in viaggio per poi alla partenza sistemarle nel bagaglio a mano. Volumetti non solo fitti di racconti, storie di personaggi, aneddoti, interviste, liste curiose che diventeranno spunti interessanti per il viaggiatore, ma anche vere e proprie guide piene di consigli, indirizzi utili, itinerari calcistici slegati o collegati a quelli più tradizionali. Le Football City Guides nascono come delle “seconde guide” (da affiancare durante il viaggio a quelle tradizionali) che possono facilmente essere tenute nelle tasche dei pantaloni, grazie alla scelta di un formato ridotto.



LISBONA FOOTBALL GUIDE

Completamente louca para o futebol, Lisbona ha in Benfica, Sporting Clube de Portugal e Belenenses le tre squadre principali. Da vedere e conoscere: quattro stadi ricchi di storia, la toponomastica calcistica, la Feira da Ladra, il Pantheon, Matateu, Bela Guttmann, Pepe Soares, Miklos Feher e molto altro… All’interno sono presenti interviste a Giovanni Trapattoni, Ivone De Franceschi, Fiora Gandol Herrera, Andrea Ragusa e Jaime Cancella de Abreu.



ZAGABRIA FOOTBALL GUIDE

Con grande tradizione sportiva (pallacanestro, pallamano, hockey su ghiaccio, pallanuoto, pallavolo) Zagabria rimane una città soprattutto calcistica. Da vedere e conoscere: lo stadio Maksimir, i Bad Blue Boys, il Mirogoj, Croatian Football Federation’s Multimedia, Modric, Boban, Ramljak, Bobek, Jerkovic e molto altro… All’interno sono presenti interviste a Sergio Coppetelli, Igor Kramarsic, Carlo Perrone, Sergio Tavcar, Zdravko Radulovic e Marko Naletilic.



GLI AUTORI

Alberto Facchinetti, nato in provincia di Venezia nel 1982, con Edizioni inContropiede ha già pubblicato “Il romanzo di Julio Libonatti”, “Ho scoperto Del Piero – La storia di Vittorio Scantamburlo”, “La versione di Gipo”.

Enzo Palladini, nato a Milano nel 1965, giornalista di Premium Sport, con Edizioni inContropiede ha già pubblicato “Scusa se lo chiamo futebòl” e “L’anno delle volpi”.

Jvan Sica, nato a Salerno nel 1980, autore teatrale, con Edizioni inContropiede ha già pubblicato “Arrigo”.



LA CASA EDITRICE

Il progetto Edizioni inContropiede nasce in provincia di Venezia nel 2014. Piccola realtà editoriale, pubblica una decina di volumi l’anno di letteratura sportiva (romanzi, saggi, biografie, guide turistiche, antologie di articoli, raccolte di racconti). La vendita dei libri attraverso il sito internet ufficiale (www.incontropiede.it), tutti i principali store online e nelle principali librerie.



Per ACQUISTI SUL SITO

Per ACQUISTI SU AMAZON LISBONA e ZAGABRIA