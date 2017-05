Serie A: Juventus a Roma per lo scudetto

14 maggio 2017

Sarà sfida vera all'Olimpico tra Roma e Juve perchè entrambe hanno un obiettivo chiaro da conseguire. I bianconeri vanno a caccia di quel punto che darebbe loro la matematica certezza del sesto titolo di fila: vengono da due pareggi consecutivi in campionato ma la vittoria sul Monaco e l'accesso alla finale di Champions è stata benzina pura per la fiducia degli uomini di Allegri. I giallorossi non regaleranno nulla perchè bisogna conservare il +1 sul Napoli nella corsa al preziosissimo secondo posto: la squadra di Spalletti viene dal 4-1 a San Siro col Milan anche se le voci sul futuro di Totti, De Rossi e dello stesso tecnico potrebbero aver distratto l'ambiente.



Roma e Juve sono le squadre che hanno fatto più punti in casa, 43 sui 51 disponibili i giallorossi e addirittura 52 su 54 i bianconeri: di fronte anche le due migliori difese (23 gol presi la Juventus, 32 la Roma) e il secondo, quello giallorosso, e il quarto attacco, quello bianconero. Non ci sarà purtroppo l'atteso duello dei bomber visto che Dzeko, capocannoniere della serie A con 27 gol davanti ai 25 di Belotti e ai 24 del 'Pipita' Higuain, è assente infortunato. Proprio Higuain decise la sfida dell'andata allo Stadium con un suo gol (1-0): in tutto sono 165 i precedenti tra Juventus e Roma e i bianconeri conducono con 79 successi contro 38 (48 i pareggi). All'Olimpico la bilancia pende a favore dei giallorossi con 30 vittorie su 82 gare contro le 25 dei bianconeri (27 pari). Da segnalare come la Juventus abbia vinto solo una delle ultime 5 gare in trasferta con la Roma, nel 2013-14, 1-0 firmato Osvaldo; due le sconfitte, l'ultima l'anno scorso per 2-1, e due i pareggi, l'ultimo nel 2015 coi gol di Tevez e Keita.