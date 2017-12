Juve-Roma da sballo: stasera il big match all'Allianz Stadium

23 dicembre 2017

Juve-Roma significa anche migliore attacco contro migliore difesa. Solo qualche mese fa non ci sarebbe stato bisogno di specificare i "padroni" dei rispettivi record, mentre ora le novità sono parecchie: i bianconeri sono più vulnerabili dietro (Roma, Napoli e Inter hanno subito meno gol) ma davanti, nonostante i ripetuti cambi di Allegri , la squadra riesce sempre a fare male e non a caso è appunto quello bianconero (al momento) il migliore attacco del torneo con 44 centri in 17 partite.

La Roma, che in attacco è sempre stata parecchio frizzante a dispetto di una difesa spesso distratta, quest'anno sta dimostrando di aver corretto il tiro e infatti i giallorossi - con 10 gol presi in 16 gare - sono per ora la migliore difesa d'Italia mentre l'attacco (28 gol fatti) è meno esplosivo delle rivali. Ecco perché sarà particolarmente interessante la sfida dello Stadium, dove Higuain è pronto a duellare a distanza con Dzeko contro difese che, quando conta, sanno essere ermetiche. Anche la Juve, infatti, troppe volte deconcentrata quest'anno, nell'ultimo mese contro Napoli e Inter ha chiuso senza subire reti in 180 minuti.



La chiave con ogni probabilità sarà il centrocampo, dove si sfideranno forse i due migliori reparti del campionato. Se Allegri dovesse confermare il 4-2-3-1, la Roma in mezzo avrebbe un uomo in più che però dovrebbe occuparsi abbastanza del trequartista. Ma questa sfida non sarà mai una questione di numeri o moduli, bensì di atteggiamento e strategia: bisognerà sapere restare dentro la partita fino alla fine, con le gambe e soprattutto con la testa.