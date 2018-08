Ronaldo come una star di Hollywood: in elicottero e blindatissimo sul lago di Como

21/08/2018

Blitz sul lago di Como per Cristiano Ronaldo dopo il debutto nel campionato italiano con la Juve. Il settimanale 'Chi' in edicola da mercoledì 22 agosto pubblica le foto esclusive del campione portoghese, che ha portato la compagna Georgina e il figlio Cristiano Ronaldo Jr a rilassarsi tra la Spa Villa d'Este e il ristorante di Villa Serbelloni. Come una star di Hollywood CR7 è arrivato in elicottero, ha girato blindatissimo con occhialoni da sole e non si è separato mai dal suo fidatissimo staff.