Lapo Elkann, bacio 'rubato' a Uma Thurman

21 maggio 2016

Lapo Elkann al centro di un caso per un bacio a Uma Thurman. E' successo a Cannes durante l'amfAR Gala, un evento per raccogliere fondi nella lotta all'Aids. Per l'occasione il rampollo di casa Agnelli ha fatto una donazione di 196 mila dollari e ha messo all'asta la sua Ferrari 'camouflage', venduta per un milione di euro. L'attrice americana gli si è avvicinata per congratularsi, ricevendo un bacio appassionato. Subito la musa di Tarantino non avrebbe fatto una piega, ma poi avrebbe manifestato il suo disappunto attraverso il suo ufficio stampa.