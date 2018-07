Belen si confessa: "Farò altri due figli con Iannone"

22 maggio 2017

Sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino, legame dal quale è nato il piccolo Santiago: "Posso dire di avere la coscienza a posto. Non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano. Poi è andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e a un certo non ce la faccio a passarci sopra. Quando due persone divorziano, all'inizio i rapporti non sono mai buoni, perché è una frattura, un fallimento. Poi, per intelligenza, uno si riavvicina per il bene del proprio figlio. Adesso Santiago ci vede anche insieme quando il papà me lo riporta e abbiamo un rapporto tranquillo".



Sul nuovo innamoramento con Iannone, pilota di MotoGP: "Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all'amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo". E ancora: "Andrea ha moltissima personalità ed è l'uomo con più sicurezza che abbia mai incontrato. Io non sono facile, solo se sei sicuro come lo è lui mi puoi gestire. Mi riempie di attenzioni. Ha capito le mie insicurezze e le colma. Adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza".