Ambra, pancino sospetto? Smentita la notizia di un figlio in arrivo con Max Allegri

3 gennaio 2018

Un pancino sospetto per Ambra Angiolini e il gossip non si è fatto attendere. Che l'attrice e il compagno Massimiliano Allegri siano in attesa di un bebè? Dell'indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna si è parlato anche in tv: durante la pagina sportiva di Tgcom24 il giornalista Franco Ordine ha detto di "aver parlato con il diretto interessato" e di poter quindi smentire categoricamente la notizia. Nessun figlio in arrivo quindi per Ambra e Max.