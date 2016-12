Fanny Neguesha: "Sognavo una famiglia con Balotelli"

L'INTERVISTA A FANNY

Com'è Mario Balotelli nel privato?

"Mario usa l’attacco perché lui è più riservato e più dolce di quel che appare. Così, prima di essere attaccato attacca. Ma un cuore ce l’ha!".



Pentita di aver detto sì alla sua proposta di matrimonio?

"Ho accettato subito la sua proposta. Ora, ripensandoci, avrei preso più tempo per rispondergli di sì. Non era il momento giusto. Si doveva concentrare sul mondiale e io avrei dovuto continuare a sopportarlo e, magari, fare questo passo più avanti".



Perché vi siete lasciati?

"La nostra era una bella storia ma, ovviamente, c’erano alcune cose sulle quali non eravamo d’accordo. Io volevo continuare a lavorare e lui non voleva. Non voleva che ballassi, cantassi e andassi sulle copertine dei giornali. Ho provato a convincerlo, ma ha la testa dura".



Avresti voluto che fosse il padre dei tuoi figli?

"Quando sei innamorata sogni il futuro con la persona che ami e, formare una famiglia, fa parte di questi progetti".



Che fine ha fatto l'anello di fidanzamento?

"L’ho ridato a Mario. Non volevo che si pensasse che stessi con lui per i soldi. Nel restituirgli l’anello gli ho detto 'quando troverai la persona giusta lo darai a lei'".



Torneresti con Mario?

"Adesso non penso. In ogni caso ogni tanto ci sentiamo, perché ci vogliamo bene lo stesso".



E le voci su Thiago Silva?

"No, oggi non sono innamorata di nessuno e sono single. In un’intervista mi hanno chiesto chi trovassi carino nelle squadre di calcio francesi (Fanny conduce un programma di fitness in Francia n.d.r) e io ho semplicemente risposto a Thiago Silvia. Nulla di più".



Cosa ti aspetti dall'Isola dei Famosi?

"Per me L’Isola è una sfida contro me stessa. Vorrei far vedere che non sono solo la ragazza che fa le foto per poi metterle su Instagram. Vorrei mostrare chi sono veramente, le mie capacità. Vorrei potermi far conoscere al di là dei gossip. Adesso inizia la mia vera storia".