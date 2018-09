Con Marvel's Spider-Man il fumetto prende vita L'Uomo Ragno non è mai stato così in forma in questo attesissimo ritorno esclusivo per PS4 Facebook

26/09/2018 di ALBERTO GASPARRI

Chi da ragazzino non si è travestito almeno una volta da Uomo Ragno alzi la mano. Non saranno in tanti perché Spiderman è indiscutibilmente il supereroe più amato e consciuto del mondo. Per questo, l'attesa di Marvel's Spider-Man, in esclusiva su PlayStation 4, era altissima e dopo circa due anni di duro lavoro da parte di Insomniac Games ecco il risultato. Un videogioco di avventura, azione e combattimento in open world che, lo diciamo subito, ha fatto centro. una volta avviato il gioco, agli amanti della serie a fumetti e dei cartoni animati sembrerà di rivivere una delle incredibili avventure di Peter Parker e del suo alter ego in calzamaglia. Non solo per i tanti intermezzi che uniscono le fasi di azione (ma mai troppo invadenti), quanto per la storia e i personaggi che di volta in volta entrano in scena.

Svolazzando tra i grattacieli di New York vi troverete ad affrontare fasi di combattimento puro, diverse situazioni da risolvere e mini game che creano un interessante diversivo alla trama vera a propria della storia, valorizzata da dialoghi in italiano di ottima fattura. Il gameplay, comunque si basa soprattutto sullo sconfiggere nemici che di volta in volta verrete chiamati ad affrontare qua e la per Manhattan. Le attività secondarie, come lo scovare oggetti da collezionare, districarvi in battaglie minori o risolvere enigmi e puzzle, non sono obbligatorie per lo sviluippo del gioco e alla lunga risultano un po' ripetitive. Anche se per brevi momenti impersonificherete anche altri personaggi, il grande protagonista di questo Spieder-Man, comunque, è proprio l'Uomo Ragno. Mai così bello e in forma. La sua animazione è davvero spettacolare, con qualunque tipo di costume indosso. Accumulando punti, infatti, avrete la possibilità di salire di livello, ma anche di ottenre gadget sfiziosi e aumentare le proprie caratteristiche come velocità, forza o resistenza. Oltre a nuovi poteri e mosse, seppure nessuno sia realmente indispensabile per arrivare alla fine dell'avventura visto che fin dall'inizio avrete a disposizione lo stretto necessario per proseguire seguendo la trama della storia.

Come detto, il sistema di moviemto e controllo di Spider-Man è ottimo e utilizzare la ragnatela per passare da un palazzo all'altro o arrampicarsi sui vetri dei giganti di cemento e acciaio lascia senza fiato. Imparare a muoversi in cielo, poi, richiede davvero poca pratica. Così vi ritroverete spesso a girovagare per la metropoli americana senza avere una vera met, ma per il puro piAcere di esplorare e svolazzare liberi. Quanto alle fasi di combattimento, quando si tratta di affrontare gruppi numerosi, il divertimento è garantito grazie alla frEnesia dell'azione e alle tante variabili colpi concesse al ragno più amato del mondo. Discorso diverso, invece, quando ci si trova davanti i vari boss. Qui le sequenze si fanno più ripetitive a causa del format "schiva e colpisci" un po' troppo basico. Pur non facendo gridare al miracolo, sul piano grafico è difficile trovare veri difetti. Anzi, non ce ne sono proprio. Il livello generale è ottimo anche se un po' sempre uguale, non ci sono mai rallentamenti, e certi scorci dello skyline newyorkese, soprattutto all'alba o al tramonto, sono da Oscar. Insomma, un grande lavoro che merita assolutamente un seguito...

