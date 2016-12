Ecco la PS4 svelata in anteprima da Dino Lanaro. Il conduttore di Gamerland, in esclusiva per sportmediaset.it, ha fatto l'unboxing della nuova console. "Sono emozionato come un bambino", le prime parole di Lanaro con la PS4 tra le mani. State collegati che presto arriveranno nuove sorprese games per voi!