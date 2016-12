Europa League: Tottenham, Galatasaray e Villarreal per le italiane

14 dicembre 2015

Non sorride anche alle tre squadre italiane impegnate in Europa League il sorteggio di Nyon che ha riservato tre partite complicate per Fiorentina, Lazio e Napoli.



Accontentato dunque Paulo Sousa. Il tecnico della Fiorentina dopo il passaggio del turno conquistato col Belenenses si era augurato una trasferta in Inghilterra. Detto, fatto. I viola se la vedranno con il Tottenham come nella passata stagione quando eliminarono proprio gli Spurs dalla competizione con un 1-1 a Londra e un 2-0 a Firenze. La squadra di Pochettino sta una Premier League discreta nonostante i gol di Kane e le giocate fantasiose di Eriksen e del ritrovato Lamela. Non un avversario semplice, certo, ma una bella sfida di tecnica e qualità.



Trasferta in un ambiente bollente invece per la Lazio che a Istanbul troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sneijder e un attaccante prolifico come Podolski. Il ritorno in casa sarà un vantaggio per gli uomini di Pioli, così come per il Napoli di Sarri che incontra nuovamente il Villarreal a pochi anni di distanza. Allora si trattava di Champions e c'era Mazzarri in panchina. Il "sottomarino giallo" è un avversario da prendere con le pinze, come tutte le spagnole, ma con il quale gli azzurri possono approcciarsi alla pari. Nell'ultima partita a El Madrigal è caduto il Real Madrid di Benitez, a dimostrazione delle qualità dei giocatori a disposizione di Marcelino Garcia Toral.



Tra le altre sfide, degne di nota Borussia Dortmund-Porto, Shakthar Donetsk-Schalke 04, OM-Athletic Club de Bilbao e Sporting Club-Bayer Leverkusen.





GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI

Valencia-Rapid Vienna

FIORENTINA-Tottenham

Borussia Dortmund-Porto

Fenerbahce-Lokomotiv Mosca

Anderlecht-Olympiacos

Midtjylland-Manchester United

Augsburg-Liverpool

Sparta Praga-Krasnodar

Galatasaray-LAZIO

Sion-Braga

Shakthar Donetsk-Schalke 04

Olympique Marsiglia-Athletic Club

Siviglia-Molde

Sporting Club de Portugal-Bayer Leverkusen

Villarreal-NAPOLI

St Etienne-Basilea