Serie A, Serie B e calcio internazionale su Premium Calcio e Fox Sports

VENERDI' 20 DICEMBRE:

Ternana-Trapani in diretta alle ore 19.00 su Premium Calcio

Telecronaca: Michele Corti

Monaco-Valenciennes in diretta alle ore 20.30 su Fox Sports

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Pescara-Padova in diretta alle ore 21.00 su Premium Calcio

Telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati



SABATO 21 DICEMBRE:

Liverpool-Cardiff in diretta alle ore 13.45 su Fox Sports

Telecronaca: Paolo Ciarravano. Commento tecnico: Hernan Crespo

Diretta Premium Serie B dalle ore 15.00 su Premium Calcio

Villarreal-Siviglia in diretta alle ore 16.00 su Fox Sports

Telecronaca: Stefano Borghi

Saint Etienne-Nantes in diretta alle ore 17.00 su Fox Sports Plus

Telecronaca: Marco Frisoli

Betis-Almeria in diretta alle ore 18.00 su Fox Sports

Telecronaca: Riccardo Mancini

Heracles-Vitesse in diretta alle ore 19.45 su Fox Sports Plus

Telecronaca: Nicola Roggero

Atletico Madrid-Levante in diretta alle ore 20.00 su Fox Sports

Telecronaca: Andrea Calogero

Cagliari-Napoli in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio/HD

Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Roberto Cravero

Granada-Real Sociedad in diretta alle ore 22.00 su Fox Sports

Telecronaca: Daniele Caiola



DOMENICA 22 DICEMBRE:

Wellington Phoenix-Sydney FC in diretta alle ore 07.00 su Premium Calcio

Telecronaca: Fabio Fava

Bologna-Genoa in diretta alle ore 12.30 su Premium Calcio/HD

Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Andrea Agostinelli

Roda-Ajax in diretta alle ore 12.30 su Fox Sports

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Marsiglia-Bordeaux in diretta alle ore 14.00 su Fox Sports Plus

Telecronaca: Riccardo Mancini

Southampton-Tottenham in diretta alle ore 14.30 su Fox Sports

Telecronaca: Nicola Roggero

Diretta Premium Serie A dalle ore 15.00 su Premium Calcio

Atalanta-Juventus in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 1/HD

Telecronaca: Enrico De Santis. Commento tecnico: Nando Orsi

Roma-Catania in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 2

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Sebino Nela

Verona-Lazio in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 3

Telecronaca: Matteo Leonardi. Commento tecnico: Giancarlo Camolese

Sassuolo-Fiorentina in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 4

Telecronaca: Federico Mastria

Torino-Chievo in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 5

Telecronaca: Fabrizio Ferrero

Getafe-Barcellona in diretta alle ore 17.00 su Fox Sports

Telecronaca: Luca Gregorio

Swansea-Everton in diretta alle ore 17.00 su Fox Sports Plus

Telecronaca: Emanuele Corazzi

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano in diretta alle ore 19.00 su Fox Sports

Telecronaca: Andrea Calogero

Inter-Milan in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio/HD

Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Aldo Serena

Valencia-Real Madrid in diretta alle ore 21.00 su Fox Sports Plus

Telecronaca: Stefano Borghi

Psg-Lille in diretta alle ore 21.00 su Fox Sports

Telecronaca: Daniele Caiola



LUNEDI' 23 DICEMBRE:

Arsenal-Chelsea in diretta alle ore 21.00 su Fox Sports

Telecronaca: Paolo Ciarravano. Commento tecnico: Pierluigi Casiraghi